商品モデル番号：052-002-BK

TURTLE BEACHが展開するワイヤレスゲーミングパッド「Victrix Pro BFG」がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は10月2日23時59分まで。

今回割引価格となっているのは、SONY公式ライセンス商品の「Victrix Pro BFG for PS5」と、Xbox公認の「Victrix Pro BFG for Xbox Series X|S and PC」。PS5対応の商品はカラーがホワイトとブラックの2色が用意されている。

ボタン配置は各モジュールを入れ替えて自由自在にカスタマイズ可能。4つのプログラム可能な背面ボタン搭載し、無料の専用アプリ「Victrix Control Hub」からさらに細かな設定ができる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

商品モデル番号：052-002-WH

商品モデル番号：049-002-BK