型番：Venu3/3S Black Sesame / Slate

GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチがAmazonにてセール価格で販売されている。期間は9月23日23時59分まで。

睡眠の質をを採点してくれる睡眠管理機能、心拍数やストレスなどを計測できるBodyBattery機能、ヨガ、フィットネス、ウォーキング、ランニングなどいくつものスポーツに対応したマルチスポーツ機能を搭載。防水仕様で、Android/iOSに対応する。

今回、仕様やデザイン、カラーが異なる3モデル4種がセールの対象に。詳細なスペックなどは各商品ページより確認できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

型番：Venu3/3S Whitestone / Silver

型番：Venu3/3S

型番：Forerunner265S