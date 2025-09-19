高市前経済安保相が総裁選出馬の意向表明　林官房長官は出馬会見で政策「林プラン」発表

自民党の総裁選挙は18日、高市前経済安保相が出馬の意向を表明したほか、林官房長官が正式な出馬会見を行いました。

高市早苗前経済安保相：

自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます。いま必要なのは皆さまの暮らしや、そして未来への不安を夢や希望に変える政治です。そのために私、高市早苗、命懸けで頑張ってまいります。

また、林官房長官が出馬会見を行い、「林プラン」と題した総裁選の政策を発表しました。

林芳正官房長官：

誰もが夢と希望と誇りを持てる日本の未来を創造するために「林プラン」を作らせていただいた。何とか成長戦略を実現させて、景気対策も合わせて、1％の実質賃金上昇の定着をやりたい。

一方、小泉農林水産相は岸田前首相、麻生最高顧問、菅副総裁の首相経験者3人と面会し、出馬の意向を伝えました。

茂木敏充前幹事長：

私の全てをこの国に捧げたい、そう思っています。

茂木前幹事長が海外メディアを相手に記者会見する一方、小林元経済安保相は地元・千葉県で農産物の直売所を視察しました。

小林鷹之元経済安保相：

まだまだ財布のひもが固い。物価高に賃金の伸びが追いついていない。その一端を垣間見たと思っています。