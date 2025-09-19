「働くお姉さん」より堀みなみさん

講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」、「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」を公開した。

「働くお姉さん」では、建築会社の現場監督として働いていた堀みなみさんがHカップのボディを披露している。

また、「NEXT推しガール！」にはリアル姉妹ユニット“More Sisters”の早川聖菜さん、早川夢菜"さんが登場。「推しメンFile」には加藤大悟さん、「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」には永岡ゆきねさんのグラビアが掲載されている。

「NEXT推しガール！」より“More Sisters”早川聖菜さん、早川夢菜"さん

「推しメンFile」より加藤大悟さん

「ミスマガのアソビバ！ミスマガジン2025 ソログラビアSP!」より永岡ゆきねさん

(C)高橋慶祐／ヤンマガWeb

(C)田中智久／ヤンマガWeb

(C)倉繁 利／ヤンマガWeb

(C)LUCKMAN、カノウリョウマ、大藪達也／ヤンマガWeb