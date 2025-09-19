【Amazon：PICO 4 Ultra + Motion Trackerセット】 セール期間：9月19日0時～9月28日23時59分

PICO 4 Ultra + Motion Trackerセット

一体型VRヘッドセット「PICO 4 Ultra」がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は9月28日23時59分まで。

今回割引価格となっているのは、一体型VRヘッドセット「PICO 4 Ultra」本体にMotion Trackerが付いたセット商品。32メガピクセルHDカメラと深度センサーで、現実世界とバーチャル世界を高精細に融合。Snapdragon XR2 Gen 2プロセッサー搭載により前モデルと比べAI性能が向上しており、滑らかで没入感のあるVR体験を実現している。

5700mAhの大容量バッテリーと45W急速充電対応で、充電時間を短縮しながらも、長時間のゲームプレイや映像視聴を楽しめる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。