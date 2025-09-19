Snow Man佐久間大介、新CMで猫に囲まれ笑顔 愛猫との秘話も「可愛いなと思います」
【モデルプレス＝2025/09/19】Snow Manの佐久間大介が出演するキャットフードブランド「懐石」の新CM「佐久間さんのおもてなし」篇が、9月19日より公開される。
【写真】猫たちと戯れるSnow Man佐久間大介
舞台は、“猫様”たちがぞろぞろと集う“猫様のための「懐石」レストラン”。店長として登場する佐久間は、メニュー表を持ちながら「今日は何が食べたいかな？」と優しく語りかけながら、それぞれの“猫様”にぴったり合うメニューを提供。「君にはレトルト」「君には、おやつだよ〜」など、愛情たっぷりのおもてなしで“猫様”たちを迎える。
食べている“猫様”たちの姿にテンションがあがる佐久間の様子は、佐久間自身の“猫様愛”を体現している。さらに、今回は子ねことも共演。優しい眼差しで子ねこ用の「懐石」を差し出す佐久間や、猫様たちに囲まれて満面の笑みで戯れる“佐久間店長”の姿も見どころとなっている。
撮影当日、佐久間は明るい笑顔で現場入り。トータル5匹の“猫様”と共演することを伝えられると「うわ！かわい！最高」とすかさず反応し、早くもテンションがあがっていた。今回の撮影では、“猫様”たちの自由さに翻弄される場面もあったが、佐久間は穏やかな表情で優しく見守っていた。愛猫家として知られる佐久間は、カメラが回っていない合間にも“猫様”たちに積極的に話しかけたり、スキンシップをとったりと、自然に距離を縮めていく様子が印象的。終始和やかで楽しい雰囲気の中、撮影は無事に終了した。
インタビューでは、実際に猫を飼っている佐久間が「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」を語る場面も。佐久間は「なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、⼤切に育てるって想いが⼀番⼤事なのかなと思いますね」と明かした。
また、自身の愛猫「ツナちゃん」「シャチちゃん」とのエピソードについて「朝、リビングに行くと、『ゴハンくれ〜』って⾔ってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます」と語った。（modelpress編集部）
Q. 今回のCM撮影で印象に残っている事や、注目ポイントがあれば教えてください。
ここにいるチャコちゃんもそうですけど、それぞれの猫ちゃんって自由なんだよなっていうのをすごい実感しましたね。そこがやっぱ猫ちゃんの良さなので、それを楽しみながら撮影できたなと思います。(チャコちゃんに対して）かわいいねぇ。
Q. ツナちゃんシャチちゃんにご飯をあげる時間も、佐久間さんにとってリラックスだったりごほうび時間だったりされるんですか？
朝、リビングに行くと、「ゴハンくれ〜」って⾔ってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます。
Q. 佐久間さんご自身がシャチ・ツナちゃんを子ねこだったときから育てていることを踏まえて「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」はありますか？
なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、⼤切に育てるって想いが⼀番⼤事なのかなと思いますね。
【Not Sponsored 記事】
【写真】猫たちと戯れるSnow Man佐久間大介
◆佐久間大介、“猫様”に囲まれ満面の笑み
舞台は、“猫様”たちがぞろぞろと集う“猫様のための「懐石」レストラン”。店長として登場する佐久間は、メニュー表を持ちながら「今日は何が食べたいかな？」と優しく語りかけながら、それぞれの“猫様”にぴったり合うメニューを提供。「君にはレトルト」「君には、おやつだよ〜」など、愛情たっぷりのおもてなしで“猫様”たちを迎える。
撮影当日、佐久間は明るい笑顔で現場入り。トータル5匹の“猫様”と共演することを伝えられると「うわ！かわい！最高」とすかさず反応し、早くもテンションがあがっていた。今回の撮影では、“猫様”たちの自由さに翻弄される場面もあったが、佐久間は穏やかな表情で優しく見守っていた。愛猫家として知られる佐久間は、カメラが回っていない合間にも“猫様”たちに積極的に話しかけたり、スキンシップをとったりと、自然に距離を縮めていく様子が印象的。終始和やかで楽しい雰囲気の中、撮影は無事に終了した。
◆佐久間大介、愛猫との秘話明かす
インタビューでは、実際に猫を飼っている佐久間が「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」を語る場面も。佐久間は「なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、⼤切に育てるって想いが⼀番⼤事なのかなと思いますね」と明かした。
また、自身の愛猫「ツナちゃん」「シャチちゃん」とのエピソードについて「朝、リビングに行くと、『ゴハンくれ〜』って⾔ってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます」と語った。（modelpress編集部）
◆佐久間大介インタビュー（※一部抜粋）
Q. 今回のCM撮影で印象に残っている事や、注目ポイントがあれば教えてください。
ここにいるチャコちゃんもそうですけど、それぞれの猫ちゃんって自由なんだよなっていうのをすごい実感しましたね。そこがやっぱ猫ちゃんの良さなので、それを楽しみながら撮影できたなと思います。(チャコちゃんに対して）かわいいねぇ。
Q. ツナちゃんシャチちゃんにご飯をあげる時間も、佐久間さんにとってリラックスだったりごほうび時間だったりされるんですか？
朝、リビングに行くと、「ゴハンくれ〜」って⾔ってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます。
Q. 佐久間さんご自身がシャチ・ツナちゃんを子ねこだったときから育てていることを踏まえて「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」はありますか？
なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、⼤切に育てるって想いが⼀番⼤事なのかなと思いますね。
【Not Sponsored 記事】