18日、夜になって関東の南部で雨脚が強まっています。蒲田駅前から中継です。

現在、雨は弱くなってきましたが、風が吹き続けている状態です。木の葉が揺れているのが分かります。このあたり、雨の降り始めの頃は、傘を持っていない方も多く、駅に向かって走る人の姿もありました。現在、そのような方はいません。雨もやんできました。

先ほど、駅にいる方に話を聞いたところ、ここから家が10分のところにあるそうですが、雨がやんだタイミングで帰りたいが、なかなかやまないので帰れないと話していました。

私たちは午後9時ごろからこちらで取材をしています。午後9時ごろにだいぶ雨が強くなり、その後、一旦弱くなり、9時半ごろに雨が強くなるなど、だいぶ不安定な天気となっています。

こちらのカラオケ店の前には土のうが積んであります。カラオケ店は地下1階にあるのですが、雨に備えて土のうを準備したということです。

──きょう日中、暑かったと思いますが、今の体感はどうですか？

18日の日中は、34.1℃と気温が高く、半袖でも過ごせる天気でしたが、現在は風が吹いていることもあり、だいぶ涼しく感じます。雨具がぬれていることもあり、風が吹くと肌寒く感じます。先ほど駅で待っている人は半袖を着ていたのですが「上着を持ってきてもよかったかもしれない」と話していました。

関東ではこの後も明け方にかけて、雷を伴う強い雨が降るおそれがあります。低い土地の浸水や、河川の増水などに注意してください。

（9月18日午後11時20分ごろ放送『news zero』より）