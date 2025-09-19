日経225先物：19日0時＝420円高、4万5640円
19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比420円高の4万5640円と急騰。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては336.57円高。出来高は9277枚となっている。
TOPIX先物期近は3161.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.63ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45640 +420 9277
日経225mini 45640 +430 150812
TOPIX先物 3161.5 +18 10681
JPX日経400先物 28440 +160 1028
グロース指数先物 756 +1 234
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
