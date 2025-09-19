　19日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比420円高の4万5640円と急騰。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては336.57円高。出来高は9277枚となっている。

　TOPIX先物期近は3161.5ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.63ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45640　　　　　+420　　　　9277
日経225mini 　　　　　　 45640　　　　　+430　　　150812
TOPIX先物 　　　　　　　3161.5　　　　　 +18　　　 10681
JPX日経400先物　　　　　 28440　　　　　+160　　　　1028
グロース指数先物　　　　　 756　　　　　　+1　　　　 234
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース