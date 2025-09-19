世界バレー男子の決勝トーナメント組み合わせが決定！ 五輪2連覇中のフランスやブラジルが予選敗退

18日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。

12日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。

プールGに入った男子日本代表は予選ラウンド1勝2敗でプール3位となり、予選通過はできなかった。

また、プールCに入っていた五輪2連覇中のフランス代表も予選ラウンド敗退。さらにプールHのブラジル代表も予選ラウンド敗退が決まり、多くの波乱が巻き起こった。

一方で、ネーションズリーグ優勝国のポーランド代表は順調に3連勝で決勝ラウンド進出。20日（土）から始まる負けたら終わりの決勝トーナメントで世界王者を目指す。

■2025男子世界バレー 決勝トーナメント組み合わせ

チュニジア（A1位） vs チェコ（H2位）

セルビア（H1位） vs イラン（A2位）

アメリカ（D1位） vs スロベニア（E2位）

ブルガリア（E1位） vs ポルトガル（D2位）

ポーランド（B1位） vs カナダ（G2位）

トルコ（G1位） vs オランダ（B2位）

アルゼンチン（C1位） vs イタリア（F2位）

ベルギー（F1位） vs フィンランド（C2位）

