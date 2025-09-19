世界バレー男子の決勝トーナメント組み合わせが決定！ 五輪2連覇中のフランスやブラジルが予選敗退
18日（木）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の決勝ラウンドの組み合わせが決まった。
12日（金）に開幕した女子の世界バレー。32カ国が4チームずつの8組に分かれ、各プールの上位2カ国が決勝トーナメントに進出する。
プールGに入った男子日本代表は予選ラウンド1勝2敗でプール3位となり、予選通過はできなかった。
また、プールCに入っていた五輪2連覇中のフランス代表も予選ラウンド敗退。さらにプールHのブラジル代表も予選ラウンド敗退が決まり、多くの波乱が巻き起こった。
一方で、ネーションズリーグ優勝国のポーランド代表は順調に3連勝で決勝ラウンド進出。20日（土）から始まる負けたら終わりの決勝トーナメントで世界王者を目指す。
■2025男子世界バレー 決勝トーナメント組み合わせ
チュニジア（A1位） vs チェコ（H2位）
セルビア（H1位） vs イラン（A2位）
アメリカ（D1位） vs スロベニア（E2位）
ブルガリア（E1位） vs ポルトガル（D2位）
ポーランド（B1位） vs カナダ（G2位）
トルコ（G1位） vs オランダ（B2位）
アルゼンチン（C1位） vs イタリア（F2位）
ベルギー（F1位） vs フィンランド（C2位）