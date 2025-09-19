俳優で書家の、おしの沙羅（30）のメモリアル復活作となるデジタル写真「失楽園−shadow eden−」（19日発売、講談社）収録カットが19日、公開された。

俳優としてドラマや舞台に出演するかたわら、書道家「雨楽（うら）」としても筆を握り、個展も開催するなど多彩だ。25歳で“グラビア引退”を発表してから5年。今年6月に30歳の誕生日を迎え、「今回限りなのか、今後もやるかはわからない。でも、ファンのみなさんに自信をもって今の私を見せたい！」と気合を込めた。

撮影は静岡・浜松市のゲストハウスやホテル、砂丘などで行った。親しみやすく落ち着きのある景色の中、セクシーなGカップボディーが魅力だったおしのが年齢を重ねたショットを収録。一糸まとわぬ姿でベッド上で布団に絡まる姿や、ド派手な花柄ロングワンピース姿など、どこか妖しく、まるでイケナイ時間を過ごしているかのようなドキドキ感満載な作品となった。

おしのは15年にレースクイーンとしてデビュー。翌年からグラビア活動をスタートし“完売クイーン”の異名で親しまれた。17年には20誌以上の表紙を飾ったが、人気絶頂の中、25歳でグラビア引退を発表した。