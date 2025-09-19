神木隆之介“最近のビッグニュース”語る「僕、鉄道好きなんで…」
俳優の神木隆之介（32歳）が、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新CM「プレゼンテーション」篇に出演。それに伴いインタビューに答え、“最近のビッグニュース”を語った。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
撮影後のインタビューでは、「新しいiPhone発売の『サプライズ』にちなんで、ファンの方々も驚くような、皆さんの最近のビッグニュースはありますか？」と質問を受ける。
これに神木は「奮発して、ちょっと操作がある難しいようなカメラを買ったんですよ。シャッター速度をめちゃくちゃ速くできるようなカメラを買って。だけど買った割にやっぱり本能で分かるんですよ。自分じゃ扱えないなっていう。知識ないし、そういう技量もないから、このカメラを扱えないなと思って、外にそれを持っていくの抵抗があったんですよ」と語る。
そして「この間、いざ思い切って持ってって、僕、鉄道好きなんで、試しにシャッター速度とかどのくらい速いんだろうと思って撮ってみたんですよ。連写で。むちゃくちゃよく撮れて！撮れんじゃん！みたいな。技術がなくても全てこのカメラに任せれば撮れるんだっていうことがわかったんで、それは自分の中で一つハードルを超えれたっていうか。わからなくて怖かったことが意外と自分の思った以上にいけたんだっていう。だからもっと外に持っていくハードルっていうのは下がってるんで、どんどん活用していきたいなって」と語った。
