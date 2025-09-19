西野七瀬「修学旅行の朝に、母親が車で空港まで送ってくれた時の朝の空」すごい覚えてる
女優の西野七瀬（31歳）が、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新CM「プレゼンテーション」篇に出演。それに伴いインタビューに答え、“印象的な空”について語った。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
撮影後のインタビューでは、「『au Starlink Direct』は空ば見えればどこでもつながるというサービスですが、これまでに見た、印象的な“空”はどんな空ですか？」と質問を受ける。
これに西野は「いっぱいありますけどね。シチュエーションとかで。なんか今パッと思い浮かんだのは、学生の時に修学旅行の朝に、母親が車で空港まで送ってくれた時の朝の空」と回答。
その空は「めっちゃ澄んでて、すっごい綺麗で、まだ朝なんで道路とかも交通量少なくて、助手席乗って見てたのをすごい覚えてます」と話し、「写真も撮った気がする。自分の撮った空の写真の中で結構お気に入りの一枚」と語った。
