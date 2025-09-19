神木隆之介、積乱雲を見て「毎回去年も見たな、1年経ったんだなという季節感を感じる」
俳優の神木隆之介（32歳）が、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新CM「プレゼンテーション」篇に出演。それに伴いインタビューに答え、“印象的な空”について語った。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
撮影後のインタビューでは、「『au Starlink Direct』は空ば見えればどこでもつながるというサービスですが、これまでに見た、印象的な“空”はどんな空ですか？」と質問を受ける。
これに神木は「積乱雲を見ると夏だなって。遠くから見ると上がこうなっているじゃないですか。それが迫ってくると本当に雨降ってるんだな。スコールみたいな、バーって降ってて、結構迫力があるんですよ。はっきり周りは見えるんだけど、その降ってるところだけすげえ曇ってたりするんですよ。見えづらかったり。それは季節感を感じますし、夏の空ですけど夏しか見れない雲でもあるので、そこで毎回去年も見たな、一年経ったんだなという季節感を感じることができるのはあります」と語った。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
これに神木は「積乱雲を見ると夏だなって。遠くから見ると上がこうなっているじゃないですか。それが迫ってくると本当に雨降ってるんだな。スコールみたいな、バーって降ってて、結構迫力があるんですよ。はっきり周りは見えるんだけど、その降ってるところだけすげえ曇ってたりするんですよ。見えづらかったり。それは季節感を感じますし、夏の空ですけど夏しか見れない雲でもあるので、そこで毎回去年も見たな、一年経ったんだなという季節感を感じることができるのはあります」と語った。