神木隆之介、携帯電話の電波が“圏外で困ったこと”語る
俳優の神木隆之介（32歳）が、au“意識高すぎ！高杉くん”シリーズの新CM「プレゼンテーション」篇に出演。それに伴いインタビューに答え、“電波が圏外で困ったこと”について語った。
このCMは、貯杉先生（西野七瀬）の課外授業でプレゼンテーションについて学ぶ高杉くん（神木隆之介）と松本さん（松本穂香）を描き、高杉くんが妄想する壮大なプレゼンテーションを通して、新しい「iPhone 17 Pro」と、auで使える衛星とスマホの直接通信サービス「au Starlink Direct」を訴求する内容。
撮影後のインタビューでは「『au Starlink Direct』は山やキャンプ場など、電波が届きにくい場所でも空が見えればテキストメッセージや現在地の情報共有ができるサービスです。これまで登山やキャンプなどで、圏外で困ったことはありますか？」と質問を受ける。
これに神木は「調べたいなって思った時に電波がなかったすることが結構あったりしたんで、例えば、それこそ植物だったり、空だったり、場所のこともそうですし、この辺に何かあるかなとか調べ事をしたい時でも『ちょっと圏外か』っていうので困ったことは多々ありますね」と回答。
そして「撮影とかでもよく圏外なところも行ったりするので、そういうところはたぶん皆さんもそうですけど、共通して困ることはあったんじゃないかなと思っています」と語った。
