Snow Man佐久間大介、猫様との撮影にハイテンション「最高！」 子ねことの接し方をアドバイス
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がアンバサダーを務めるペットラインのキャットフードブランド『懐石』新CM「佐久間さんのおもてなし」篇が、19日より公開される。佐久間の出演するCM第2弾となる今回は、猫様たちがぞろぞろと集う“猫様のための「懐石」レストラン”で、佐久間が店長として登場する。
来店する猫様たちに合わせた「懐石」メニューを佐久間がセレクトし、心を込めておもてなし。「きみたちと過ごす時間は、自分へのごほうび。食事を通して、もっともっとお互いを好きになろう。」というメッセージの通り、猫様たちとの仲を深める佐久間の姿に注目だ。
撮影当日、佐久間は明るい笑顔で現場入り。トータル5匹の猫様と共演することを伝えられると、「うわ！かわい！最高」とすかさず反応し、早くもハイテンション。今回の撮影では、猫様たちの自由さに翻弄される場面もあったが、佐久間は穏やかな表情で優しく見守っていた。
愛猫家として知られる佐久間は、カメラが回っていない合間にも猫様たちに積極的に話しかけたり、スキンシップをとったりと、自然に距離を縮めていく様子が印象的で、終始和やかで楽しい雰囲気の中、撮影は無事に終了した。
■佐久間大介インタビュー
――今回のCMでは“猫様のための「懐石」レストラン”で店長を務め、さまざまな要望の猫様に応える姿を見せていただきました。撮影で印象に残っている事や、注目ポイントがあれば教えてください。
ここにいるチャコちゃんもそうですけど、それぞれの猫ちゃんって自由なんだよなっていうのをすごい実感しましたね。そこがやっぱ猫ちゃんの良さなので、それを楽しみながら撮影できたなと思います。(チャコちゃんに対して）かわいいねぇ。
――ツナちゃんシャチちゃんにご飯をあげる時間とかも佐久間さんにとってリラックスだったりごほうび時間だったりされるんですか？
朝、リビングに行くと、ゴハンくれ〜ってってくるんですよ。その姿がかわいいなと思いますし、ツナはすごい訴えかけてくるんですけど、シャチは静かにお皿の前に座って待ってるので、ワンちゃんみたいだなと思ってます。
――今回のCMでは、「懐石」から、小さいうちからおいしいご飯を食べてほしいという想いを込めた子ねこ用フードが新登場します。佐久間さんご自身がシャチ・ツナちゃんを子ねこだったときから育てていることを踏まえて、「愛猫家として子ねことの接し方のアドバイス」はありますか？
なるべく楽しいという気持ちを覚えてもらいたいというか。おもちゃは楽しいとかおやつおいしいとか。ひたむきに愛情を与えれば応えてくれる子たちなので、大切に育てるって想いが一番大事なのかなと思いますね。ブワーって試した中で今やっと「懐石」に出会って、とても食い付きいいので、本当助かりますね。
――最後に、CMをご覧になる皆さんへ、「懐石」アンバサダーの佐久間さんからメッセージをお願いします。
おいしそうに食べている猫ちゃんが見たいし、いろいろなお家の猫ちゃんから懐石が大好きっていう声も、僕も実際に聞いたりしているので、ご飯食べるの少ないな〜とか、気になることがあったら「懐石」一度試してみてください。
