»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¡ÍÄ¾¯»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿³¨ËÜ¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥¿¥ï¡¼¤Ç°ÜÆ°¼°¿Þ½ñ´Û¥Ð¥¹¡ÖÊ¼¸Ë¡¡Î¹¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±Ê¸¸Ë¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò£×¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ä¥Ã¥¯¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤È¤·¤Æ£²£°Æü¤«¤é£ÚÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿°ÜÆ°¼°¿Þ½ñ´Û¥Ð¥¹¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ð¥¹¤Ë¤Ï»³Ç·Æâ¤ä±§³ÀÈþÎ¤¤Ê¤ÉÆ±¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤é¤¬Á¦¤á¤ëà¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿£µ£°ºýá¤ò¾è¤»¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ£±£°¤«½ê°Ê¾å¤ò½ä²ó¤¹¤ëÍ½Äê¡£»³Ç·Æâ¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¿ÜËá¶è½Ð¿È¤Î»³Ç·Æâ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¤ÇÍ·¤Ó¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ø°ÜÆ°¼°¿Þ½ñ´Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê´ë²è¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤ËÊì¿Æ¤¬ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿³¨ËÜ¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ®Ä¹²áÄø¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÊËÜ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤¬Äê¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¼é¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊËÜ¤¬²¿ºý¤«¤¢¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë»³Ç·Æâ¤¬Áª½ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤è¡¿Ãø¼Ô¡¦ËÙÀÅ¹á¡×¤È³¨ËÜ¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ª¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¿³¨¡¦ºî¡¡¥·¥§¥ë¡¦¥·¥ë¥ô¥¡¥¹¥¿¥¤¥ó¡×¤Î£²ºý¡£
¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¶á¤¤¤Ê¤È¡£»ä¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¦¤À¤¦¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢´ª¤°¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ë½ý¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¡£¡Ê¤³¤ÎËÜ¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ª¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÊì¤¬¹¥¤¤ÊËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¿¤À¤Î³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì´¶¤¸Êý¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£