¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥À¥¤¥¹¥Ý£Ê£Ã¡ÛÀõ¸«½¡¹§¤¬£µ·î°ÊÍè¤ÎÍ½ÁªÆÍÇËÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ú¥éÄ´À°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥£²£°£²£µ¥À¥¤¥¹¥Ý¥¸¥ã¥ó¥Ô¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Àõ¸«½¡¹§¡Ê£µ£²¡áºë¶Ì¡Ë¤Îº£Àá¤ÎÁêËÀ¤Ï£²Ï¢Î¨£´£²¡ó¤È¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î£²£´¹æµ¡¡£¤¿¤À¡¢Á°Àá¤Î£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¶î¤Ã¤¿Âç¾åÂî¿Í¤Ï¡¢Ä´À°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤»¤º£±¡¢£²Ãå¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Àõ¸«¤â¡Ö¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç¾å¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏÁö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³¡¢£²¡¢£²Ãå¤ÈÀ®ÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¿¤Ó¤Ï¤³¤Ê¤¤¥Ã¥¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î½»Ç·¹¾¤è¤ê¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¡¢Â¤è¤ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÉð´ï¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¹¥È¤Ï£³¡¢£²ÏÈ¤À¤±¤Ë¡Ö¿¤Ó¤ÏÍ×¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ú¥éÄ´À°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¡¢Ç´¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç£µ·î°ÊÍè¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£