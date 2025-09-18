【コロンビア×ミッキー】大人も子どもも楽しめる最新コレクションが登場♪
1938年創業のアウトドアブランド「コロンビア」から、待望の「MICKEY’S OUTDOOR CLUB COLLECTION」が登場しました。発売は9月18日（木）、コロンビア公式オンラインと主要直営店にて。90年代風デザインにミッキー＆フレンズの遊び心を加えた特別なコレクションは、フリースやレインジャケット、キャップやヒップパックまでラインナップ。アウトドアでも街でも輝けるアイテムを、家族や友人と楽しんでみませんか？
ミッキーと楽しむ♡フリース&レインジャケット
90年代のムード漂うフリースは、胸元にジッパーポケットを備えた実用的な一着。袖口や裾には冷気を防ぐストレッチバインディングが施され、スナップボタンには隠れミッキーディテールも。
＜ラインナップ＞
Men’s CSC X Disney Half Snap Fleece（\13,200／S-XL／454 Reef,100 White）
Women’s CSC X Disney Half Snap Fleece（\13,200／S-XL／454 Reef,100 White）
Youth CSC X Disney Half Snap Fleece（\9,900／S-XL／454 Reef,100 White）
Toddler CSC x Disney Half Snap Fleece（\9,900／3T／454 Reef,100 White）
さらに「Mickey Ibex Rain Shell」はOmni-Tech採用の防水透湿ジャケット。収納式の“ミッキー耳”付きフードやベンチレーション機能で雨の日も快適。
＜ラインナップ＞
Men’s CSC x Disney Mickey Ibex Rain Shell（\26,400／XS-XL／467 Dark Midnight,531 Raspberry）
Youth CSC x Disney Mickey Ibex Rain Shell（\22,000／XXS-L／467 Dark Midnight,531 Raspberry）
Toddler CSC x Disney Mickey Ibex Rain Shell（\22,000／3T／467 Dark Midnight,531 Raspberry）
ROSIER by Her lip toのポップアップ開催♡新宿で限定アイテム先行発売
小物でリンクコーデ♪キャップ&ヒップパック
価格：5,500円
「CSC x Disney Ball Cap」は通気性の高いメッシュバック仕様で、アウトドアからデイリーまで大活躍。
サイズ：ONE SIZE（カラー：467 Dark Midnight／344 Glacier Green）
価格：6,600円
「CSC x Disney Hip Pack」は使いやすい2ポケット設計で、小物をすっきり収納。プルタブ付きジッパーやミッキーパッチがアクセントです。
サイズ：ONE SIZE（カラー：467 Dark Midnight）
秋冬を彩る、特別なコロンビア×ミッキー
今回の「MICKEY’S OUTDOOR CLUB COLLECTION」は、アウトドアの高機能性とDisneyの遊び心を融合させた特別なライン。
フリース、レインジャケット、キャップ、ヒップパックと、世代を問わず楽しめるアイテムがそろいました。発売は9月18日（木）午前11時から。
家族や友人とおそろいでリンクコーデを楽しみながら、この秋冬をもっと快適で楽しいものにしてみませんか？♡