3個目の熱帯低気圧は「台風19号」に

気象庁によりますと、きょう（１８日）午後９時にウェーク島近海において、熱帯低気圧が台風第１９号になったと発表しました。台風は１時間におよそ１５キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心から半径１６５キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想図は【画像①】の通りです。

今後の進路は？

台風の中心は、



あす（１９日）午前９時にはウェーク島近海

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



あす（１９日）午後９時には南鳥島近海

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



あさって（２０日）午後９時には南鳥島近海

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル

予報円の中心から半径２４０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



２１日午後９時には南鳥島近海で強い台風になる見込み

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル

予報円の中心から半径３４０キロ以内では、風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



の予想となっています。

２個目の熱帯低気圧は「台風18号」に

気象庁によりますと、きょう（１８日）午後９時に、フィリピンの東において、

熱帯低気圧が台風第１８号になったと発表しました。午後9時現在、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。



中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の東側３３０キロ以内と西側２８０キロ以内では

、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

1個目の熱帯低気圧は「台風17号」に

熱帯低気圧aは、きょう（18日）午後3時に南シナ海で台風17号に発達しました。



台風の中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。



今後の予想進路は【画像③】の通りです。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。