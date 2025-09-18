◆ソフトバンク3―2日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）

首位のソフトバンクが逆転勝ちで2位日本ハムとの直接対決を制し、優勝マジックを7とした。8回に栗原陵矢の同点ソロ、川瀬晃が勝ち越しの押し出し四球を奪った。5連勝で今季最大の4・5ゲーム差とし、リーグ2連覇に大きく前進した。

ソフトバンクは決死の継投策で逆転勝ちを呼び込んだ。

先発の大関友久が2回までに1失点。3回無死一、二塁としたところで2番手の松本晴と交代した。松本晴は先発を務めていたが、リリーフに再転向させ、中10日での登板。このピンチをしのぎ、4回に1点を失ったが、ゲームを立て直した。

小久保監督は「大関はここまで（シーズンで）頑張ってくれていたんですけど、初回、2回見た時点でちょっと抑えられる球はないかなという判断で、あそこで思い切ってスイッチしました。いい当たりをされて、連打もあったので。（松本）晴を早めに準備させることはプラン通りだった」と明かした。

1点を追う展開のまま、5回は木村光、6回はダーウィンゾン・ヘルナンデス、7回は藤井皓哉、8回は松本裕樹と勝ちパターンも惜しまずに投入した。小久保監督は「（8回裏で）同点になった時点で（9回は）杉山となったけど、ビハインドだったら杉山を使う予定はなかった。今日は勝負を8回までに懸けていた。本当に8回裏で逆転できて、理想的に最後は締めくくることができました」と振り返った。

試合終了時点でベンチの投手は大江竜聖とこの日1軍昇格したばかりの伊藤優輔の2人を残すだけだった。小久保監督は「勝負をかけたというより、早めの継投で、投手がもういなかったんですけどね。今日はピッチャー陣は延長を考えずにつぎ込んでいた。本当にいい勝負でしたね」とうなずいた。

（小畑大悟）