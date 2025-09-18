◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

中島佑気ジョセフ（富士通）が１９９１年東京世界陸上の高野進以来、日本勢３４年ぶりとなる男子４００メートル決勝に登場。雨の中で大歓声を受け、メダルを目指して９レーンを走った中島は６位入賞で、同種目での日本男子選手最高順位となった。

レース後、ＴＢＳの石井大裕アナウンサーのインタビューに答えた中島は「まだ先は長いので、メダルから、それから金メダルっていうところを、来年再来年、目指していきたい」と話した。するとこれに、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二が反応。「いやあ、言ってましたね、金だよ！」と大喜びし、「（金メダル）取れると思う」と話した。

これを受け、陸上競技経験がある応援サポーターの９人組グローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＫが「（アメリカの）パターソン選手に勝ったじゃないですか、気持ち的にも感覚的にも『俺、パターソンと勝負できるんだ』っていう感覚でこれから練習すると、より視野も広がって、より身近に感じると思うんです」と返すと、織田は「そうだよね、目の前のこの人数を抜けばいいじゃんって。見えたよね。２３歳、ほんとすばらしい！」と絶賛した。