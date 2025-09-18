◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

男子４００メートル決勝で中島佑気ジョセフ（富士通）が４４秒６２で６位入賞を果たした。日本勢で１９９１年東京大会の高野進以来、３４年ぶりに挑んだ決勝で、ラスト１００メートルをメンバー最速の１１秒９５で追い上げ、高野の７位を上回った。ブサンコリン・ケビナチピ（ボツワナ）が今季世界最高の４３秒５３で優勝した。

女子５０００メートル予選は田中希実（ニューバランス）が１４分４７秒１４の１組５着で２０日の決勝に進んだ。同組の山本有真（積水化学）は予選落ちしたが、序盤は先頭に立ってペースを作り、田中の予選突破を“アシスト”した。１万メートル６位の広中璃梨佳（日本郵政グループ）も予選落ちした。

女子８００メートル予選で１７歳の久保凛（東大阪大敬愛高）は予選落ち。２００メートル準決勝の男子は鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が２０秒２３の１組６着で、女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２３秒１５の１組８着でともに決勝進出を逃した。

男子で４連覇を狙うノア・ライルズ（米国）は今季世界最高の１９秒５１で決勝進出。スタート前に大人気漫画「ワンピース」の主人公・ルフィのポーズを決めて場内を沸かせた。女子４００メートル決勝はシドニー・マクラフリンレブロニ（米国）が歴代２位の４７秒７８で制した。

女子走り高跳びで日本勢１２年ぶり出場の高橋渚（センコー）は３回目で１メートル８８を跳んだものの落選。世界記録保持者で“眠れる森の美女”ことヤロスラワ・マフチフ（ウクライナ）は、寝袋で約１時間リラックスしながら後、この日初めての試技で１メートル９２を悠々とクリアし予選を通過した。