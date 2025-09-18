LDH JAPANが、6年に一度となる『LDH PERFECT YEAR 2026』を2026年に開催する。

（関連：【画像あり】『LDH PERFECT YEAR 2026』開催 ライブツアーや『HiGH&LOW』『BATTLE OF TOKYO』など9大情報公開！）

EXILEエンタテインメントを確立させた2008年の『EXILE PERFECT YEAR』から始まり、2014年には『EXILE TRIBE PERFECT YEAR』を開催。コロナ禍となった2020年の『LDH PERFECT YEAR』では300以上のライブ開催を断念していた。それから6年が経った今、LDHが完全復活への狼煙をあげる。

今回された情報は全部で9つ。1つ目は、先日年末カウントダウン公演を発表したばかりのTHE RAMPAGEによるアリーナツアー。2020年に開催予定だったライブのタイトルを彷彿とさせる『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “(R)MPG”』と題し、2月28日の三重県営サンアリーナ公演を皮切りに全国12カ所23公演を巡る。

2つ目は、LDHにとって2026年初のライブとして1月15日に大阪 オリックス劇場より開幕するLIL LEAGUEのホールツアー『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 "Wonder Island"』。『PERFECT YEAR』の開幕をライブで飾る。

3つ目はEXILE TETSUYAがリーダーを務め、GENERATIONSの小森隼、THE RAMPAGEの吉野北人と浦川翔平、FANTASTICSの中島颯太と木村慧人の6人で結成されているLDHのキッズ向けユニット EXILE B HAPPYによる初のアルバムリリースと、ゴールデンウィークとなる5月5日、6日のライブ開催。本公演は毎年恒例となりつつある“こどもの日ライブ”となる。

また、LDHを代表する総合エンタテインメントプロジェクト『HiGH&LOW』が10周年を迎え、4つ目として『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』が開幕することも発表された。第1弾では、2026年1月2日よりSHIBUYA TSUTAYAにてコラボレーションカフェ＆ポップアップの開催が決定。10周年オリジナルグッズの販売や、衣装展示等も実施予定。今後の展開も随時発表されるとのことだ。

5つ目には、LDHの次世代総合エンタテインメントプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』の情報も。過去4回開催されてきたライブ映像と、原作小説の新規エピソードを描いた最新アニメーション映像を融合させた『LIVE IN THEATER「BATTLE OF TOKYO -うつくしき嘘-」』が、2026年1月23日よりグランドシネマサンシャイン池袋ほか劇場にて全国ロードショー。音響も5.1チャンネルサラウンドにリマスタリングされている。加えて、2026年夏にはライブも開催されることが発表された。

さらに、2026年夏にLDHのガールズグループであるf5ve、Girls²、iScream、Lucky²、SWEET REVENGEが集結する『LDH Girls EXPO』、2026年11月に約5年ぶりとなる劇団EXILE公演が開催されることも発表されている。

また、ファンクラブも進化する。EXILE TRIBE OFFICIAL FAN CLUBの公式アプリが、『PERFECT YEAR』に先駆け2025年11月にリリース。新サービスの開始や会員限定グッズの販売なども予定している。

最後の9つ目には、この6年に一度の祭典を盛り上げるべく、LINEヤフーと戦略的パートナーシップ契約を締結したことが発表された。LINEエンタメアカウントやAIキャラクターによるファンとの対話体験をはじめとした複数の取り組みを通じ、ファンコミュニケーションとエンターテインメント体験の革新を推進する。

『LDH PERFECT YEAR 2026』解禁文言

6年に一度の“祭り”。

EXILEエンタテインメントを確立させた2008年「EXILE PERFECT YEAR」

EXILEからEXILE TRIBEへと、エンタテインメントが拡大した2014年「EXILE TRIBE PERFECT YEAR」

EXILEから始まった祭りが、総合エンタテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった2020年「LDH PERFECT YEAR」

コロナ禍という誰もが想像しえない未曾有の状況の中、300以上のライブ開催を断念。

あの日から6年・・・

EXILE、EXILE TRIBE、LDHも、数多の苦境を乗り越え、いま、完全復活への狼煙をあげる。

LDHエンタテインメントを楽しみに待ち望んでくれている多くのファンのみなさんと共に。

LDHエンタテインメントで日本を元気に、そして、日本の元気で世界を元気に。

LOVE DREAM HAPPINESS TO THE WORLD

LDHの総力を結集し、PERFECTな一年に。LDHの未来が詰まった「LDH PERFECT YEAR 2026」ぜひ、ご期待ください。

LINEヤフー株式会社 上級執行役員 コーポレートビジネスカンパニーCEO 池端 由基 コメント

日本のエンターテインメントを牽引してきたLDH JAPANという心強いパートナーと共に取り組めることを、心より嬉しく思っています。LINEヤフーは、アーティストやクリエイター、そして多様なコンテンツが、ファンと長く繋がり続けられるエンタメビジネスプラットフォームの実現を目指しています。今回、LINEヤフーが持つ多様なアセットを活かし、「LDH PERFECT YEAR 2026」がこれまでにない体験を生み出す特別な年となるよう、LDH JAPANの皆さまと共に挑戦できることを楽しみにしています。ぜひ今後の取り組みにご期待ください。

株式会社LDH JAPAN 代表取締役会長 兼 社長CEO 五十嵐広行（EXILE HIRO） コメント

このたびLDH JAPANは、LINEヤフー株式会社様と戦略的パートナーシップ契約を締結させていただきました。まずは、この新たな挑戦をご一緒いただけるLINEヤフー様、そして常に応援してくださるファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。日本のエンターテインメント産業がかつてないスピードで進化を続ける中、LDHは「夢を持ち、夢を叶える仲間でありたい」という想いを大切にしながら、未来に向けたエンターテインメントの可能性を広げてまいりました。今回のパートナーシップは、その歩みをさらに大きく前進させるものであり、アーティストやクリエイターがファンの皆さまと共に夢を描き、共に未来を創るための大切な一歩になると確信しています。「LDH PERFECT YEAR 2026」に向けて、多彩なプロジェクトをLINEヤフー様と共に展開し、これまでにない新しい体験を皆さまと分かち合えるよう挑戦を続けてまいります。どうぞ楽しみにしていてください。

（文＝リアルサウンド編集部）