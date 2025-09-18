星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント『"Gen Hoshino presents MAD HOPE" Live in Cinemas』を10月19日に開催する。

本イベントでは、5月からスタートした全国＆アジアツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の最終公演として、10月19日に神奈川 Kアリーナ横浜にて行われるライブの模様が、全国47都道府県および海外の映画館で生中継される。

コロナ禍中の2021～2022年には、オンラインライブイベント『宴会』を開催するなど、これまでも配信形式でライブを届けてきた星野だが、実際にライブ会場からのパフォーマンスをリアルタイムで映画館に中継するライブビューイングは、自身初の試みとなる。

チケットは、9月20日より『YELLOW MAGAZINE＋』先行の受付がスタート。その後もプレリクエスト、一般発売が予定されている。詳細はライブビューイング社のウェブサイトへ。

なお、約6年ぶりとなる同ツアーは、追加公演を含むすべての公演がチケット発売と同時に即日ソールドアウトしている。

（文＝リアルサウンド編集部）