¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Çµ¡Ö¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£²ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼é²°ÈþÊæ¡Ê£³£¶¡á²¬»³¡Ë¤Ï¡¢£´£Ò¤Ë£²¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡££²¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£²¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æº¹¤·¤Ë¹½¤¨¤ë¤È¡¢£±¹æÄú¤ÎÃæÅÄÎµÂÀ¤¬¥³¥ó¥Þ£°£²¤ÎÍ¦¤ßÂ¡£·ë²ÌÅª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Çº£Àá½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö½éÆü¤Ï¿¤Ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£²ÆüÌÜ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££±£Í¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤â½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤·Â¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½®Â¤Î´¶¿¨¤â¾å¡¹¡£
¡¡Í½Áª£³ÆüÌÜ¤Ï£´£Ò£±¹æÄú¡¢£¸£Ò£³¹æÄú¤Î¹¥ÏÈ¥Ç¡¼¤À¤±¤Ë¡¢¥Ä¥¤Èµ¡ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÆÀÅÀÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤À¡£