¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡Û´ÝÌî°ì¼ù¡¡£²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥à¤òÀ©¤·¥Ë¥Ã¥³¥ê¡Ö½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â²¿¤È¤«¾å¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î£Çµ¡Ö¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£¸Æü¡¢Í½Áª£²Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Í½Áª£²ÆüÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¡ÖÃ¸³¤¥É¥ê¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï£±¹æÄú¤ÎÃÏ¸µ¡¦´ÝÌî°ì¼ù¡Ê£³£´¡á¼¢²ì¡Ë¤¬¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¹¥£Ó¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï£´¡¢£µÃå¤È¶ì¤·¤¤Á¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤Æ¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÀ°È÷¤·¤Æ½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â²¿¤È¤«¾å¸þ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÃæ·ø¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µ¡ÎÏ¾åÀÑ¤ß¤Ø¤Î¼Â´¶¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¼þÇ¯¤À¤±¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤ÏºÇÄã¸Â¤Î¥Î¥ë¥Þ¤È¤Ê¤ë¡££³ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤À¡£