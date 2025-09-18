先人への感謝があふれ出た。陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、男子４００メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒６２で６位。日本勢初のメダルは逃すも、歴史に新たな１ページを刻んだ。

１９９１年大会７位入賞を果たした高野進氏以来、日本人２人目となる決勝の舞台。９レーンの中島は中盤まで粘りの走りを見せ、得意の後半でギアを上げた。最後は６位でフィニッシュし、日本勢最高位を更新。それでも「やっぱりメダルを取りたかった。せっかくつかんだチャンスで最後に何とか６番になったけど、優勝した選手はさらにそこから速い。やっぱり悔しい」と唇をかんだ。

ただ、今大会の走りは４００メートルの重い扉を開くものだった。高野氏は中島の決勝進出後に、自身のＳＮＳに「ジョセフありがとう！決勝、応援しています」と投稿。中島は「本当にうれしかった。高野先生は僕にとって英雄だし、日本の４００メートルを切り開いてきた。いつか僕が絶対越えないといけないと思っていた」と神妙に語った。

２０日は１６００メートルリレーの予選を控える。「マイルでは強豪ぞろいだが、メダルが可能な位置にいる」とリベンジ宣言。次こそはメダルを勝ち取る覚悟だ。