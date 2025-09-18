韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、ユメキ（25歳）が22位から9位へと大幅にランクアップし、視聴者を沸かせた。

【映像】高い順位に笑顔を見せるユメキ

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

脱落ギリギリからデビュー圏内目前へ

第10話では第3回生存者発表式が行われ、24人の練習生中16人がファイナルに進出することができる。ユメキはこれまで有名振付師・ダンサーとして活動し、名だたるK-POPアーティストの振付を手がけてきたが、アイドルの夢を追いかけてオーディションに参加している。

ギリギリの順位だったユメキが、8位の候補としてチョン・サンヒョンと共に名前を呼ばれると、練習生たちからは「すごく上がってる！」「TOP8に入ったら本当にレジェンドだね」と驚きの声が上がる。ユメキを慕いリスペクトするスィ・チンウィ（16歳）も、拍手をして満面の笑顔で喜んだ。

残念ながらTOP8入りは逃したものの、大きく順位を上げて残留を決めたユメキ。信じられないとばかりの驚いた様子で、「こんなに高い順位を与えていただいた実感が、まだ湧きません。どんな姿を見せても。常に信頼してついてきてくださるスタークリエイターの皆さんに本当に感謝します」と、ファンへの感謝を真摯に伝えた。

視聴者からも「ユメキがんばった」「本当にうれしい！」「ユメキペンの団結力えぐかった」「メキおめでとう」「泣いた」「めきすごいよ」と、歓喜のコメントが多く寄せられた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）