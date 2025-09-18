最高出力750馬力！ マクラーレン新「スーパーカー」発表！ ド派手な“虎柄”デザインがスゴい！ 61台限定の特別モデル「750S JC96」が日本で登場

伝説の“虎柄”F1 GTRが現代に復活！

マクラーレン・オートモーティブは2025年9月10日、日本市場のみを対象とした初の限定モデル、新型「McLaren 750S JC96（以下、750S JC96）」を発表しました。

日本市場限定で発表されたマクラーレン新「750S JC96」

ベースとなるマクラーレン「750S」は、2023年に発表された“スーパーシリーズ”に属するモデルです。先代の「720S」を大幅にアップデートし、軽量化や空力性能、ドライビングフィールを強化しました。

【画像】ゴールド仕上げの特別装備が輝く！ マクラーレンの特別な「新スーパーカー」を写真で見る！（15枚）

最高出力750馬力・最大トルク800Nmを発生する4.0リッターV型8気筒ツインターボエンジンをミッドシップに搭載し、後輪を駆動。0-100km／h加速は約2.8秒、最高速度は約332km／hという驚異的な性能を誇り、純粋な内燃機関を搭載する最後のマクラーレン製スーパーカーのひとつとされています。

今回の「750S JC96」は、1996年の全日本GT選手権（JGTC）でドライバーズチャンピオンに輝いたマクラーレン「F1 GTR」にオマージュを捧げたモデルです。チャンピオンを獲得したマシンのカーナンバー「61」にちなみ、販売台数は61台限定。特別な車台番号が付与され、状況次第ではシリアルナンバーを任意に選択することも可能です。

クーペとスパイダーの2つのボディタイプが用意され、とくにスパイダーモデルには750Sとして初めて「MSOハイ・ダウンフォース・キット（HDK）」を装備。拡大されたフロント・スプリッターや一体型エンドプレートを持つレイズド・アクティブ・リア・スポイラーなどにより、ダウンフォースはベースモデル比で10％増強され、サーキットでの性能を高めています。

最大の特徴は、かつてチームゴウのF1 GTRが纏った「タイガー・ストライプ」のリバリーです。750S JC96では全モデルに専用ペイントが施され、フロント・スプリッターやリア・ウィングのエンドプレート、ドアミラーなどにも専用ディテールを採用。

ボディカラーはメンフィス・レッドなど4色から選べるほか、MSOビスポークの特別塗装も選択可能です。さらに、わずか4台限定で、MSOが手作業で全身にタイガー・ストライプを施す「JC96トリビュート・リバリー」も提供されます。

足元には、新デザインの「デルタ」15スポーク・ウルトラ・ライトウェイト鍛造アロイホイールを採用。後期型F1 GTRのレース用ホイールを想起させるデザインで、F1ゴールド仕上げのキャリパーに赤いマクラーレン・ロゴがあしらわれています。

インテリアもF1 GTRのDNAを色濃く継承。フル・アルカンターラ仕様の内装は3種類のデザインから選べ、ゴールド仕上げのF1仕様ペダルセットや記念プレート、ヘッドレストやアームレストに配されたJC96ロゴが特別感を強調します。

加えて、グロスブラックのカーボンファイバー製パーツやナチュラルチタン製エグゾーストフィニッシャーも標準装備。オーナーはMSOのパーソナライゼーションサービスを通じ、自分だけの仕様を作り上げることが可能です。

※ ※ ※

マクラーレン・オートモーティブ最高コマーシャル責任者のヘンリク・ウィルヘルムスマイヤー氏は、「750S JC96は、日本のマクラーレン・ファンの皆様へのラブレターです。日本のお客様はサーキット生まれのパフォーマンスを求めますが、オーダーメードのパーソナライゼーションやディテールへのこだわりでも妥協しません。750S JC96はこうした需要にぴったり合致しています」とコメントしています。