俳優の笠松将さん（32）が17日、ファッションブランドのイベントに登場。笠松さんが、最近もらったという弟からの思わぬギフトを明かしました。

今回、ブランドの店舗リニューアルに伴い、ギフトコーナーが新設されたことにちなんで、イベントでは“もらってうれしかったギフト・プレゼント”を聞かれると、笠松さんは「20代まではプレゼントをあげるのも、もらうのも好きじゃなかったんですけど、最近は年齢もありまして、人になにかをプレゼントする方が好きかもしれないですね」と、心境に変化があったことを明かしました。

続けて、笠松さんは「関係性とか相手のことを想像して、プレゼントを選ぶ自分自身も幸せだったりする」と、コメントしました。

■弟からの思わぬギフトに…

そして、笠松さんは改めて“もらってうれしかったギフト”について考え、「若干質問の趣旨とはズレるかもしれないですが…」と前置きし、「最近車を買ったんですよ。ドライバーさんがうちの弟なんですけど、買って2日目でこすったんですよ。それは “いやぁ、ギフトだねぇ”っていう」と、弟からの思わぬギフトをもらったことを明かしました。

「耐える時期だな、という。今は耐え忍ぶ時期だなというふうに、勉強させてもらいながらという感じなので。そういうのも我慢して、グッとこらえて、笑顔でいるという感じです」と、苦笑いの表情を浮かべました。

笠松さんが登場したのは、『バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント』です。