◇パ・リーグ ソフトバンク3―2日本ハム（2025年9月18日 みずほペイペイD）

日本ハムが絶対負けられないソフトバンクとの直接対決で逆転負けを喫し、残り10試合でゲーム差は4.5に広がった。これでソフトバンクとの今季対戦成績は11勝13敗と負け越しが決定。ソフトバンクの優勝マジックは「7」となった。なお、3位・オリックスが西武に敗れたため日本ハムの2位以内が確定した。

「残り10試合？何を言ったってもう10なんだから。思いっきり全力を出して、もう10勝という気持ちでやっていきます」

数字上はかなり厳しい状況に追い込まれた。だが、日本ハム・新庄監督がシーズン前から目指してきた「優勝」の可能性が消えたわけではない。

日本ハムが残り10試合に全勝した場合の勝率は.621。その場合、ソフトバンクが残り12試合で6勝6敗の5割だと勝率は.619となり日本ハムを下回る。日本ハムが10戦9勝1敗の場合は.614、ソフトバンク12戦5勝7敗で.612。同じく日本ハム8勝2敗だと.607、ソフトバンク4勝8敗だと.604となる。