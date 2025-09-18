ふじりんごの香りが広がる♡ロッテのカスタードケーキから新作登場

ロッテから秋限定の「カスタードケーキ＜贅沢果汁林檎＞」が2025年9月30日(火)全国発売されます。従来品の2倍（*1）の林檎ソースを閉じ込め、ふじりんご（*2）の甘みと香りを存分に楽しめるカスタードケーキです。おうちカフェや秋のティータイムにぴったりの贅沢スイーツで、とろける林檎ソースが心まで満たしてくれます。

ふじりんごの贅沢果汁をたっぷり閉じ込める

「カスタードケーキ＜贅沢果汁林檎＞」は、ふわふわの林檎ケーキの中に、みずみずしい林檎カスタードクリームと、とろ～っと溢れ出す林檎ソースをたっぷり閉じ込めました（*1）。

甘みと香りが口いっぱいに広がり、ひと口食べるごとに至福の時間を味わえます。秋のリラックスタイムやプチ贅沢消費におすすめの一品です（*2）。

（*1）当社通常カスタードケーキソース量比

（*2）ふじりんご果汁7.4％使用（生換算）

ゴンチャから「秋焙煎ほうじ茶」2種登場！黒糖と楽しむ贅沢なひととき

おうちカフェで楽しむ贅沢スイーツタイム

1箱6個入り、オープン価格（想定小売価格496円前後税込）の「カスタードケーキ＜贅沢果汁林檎＞」は、自宅で楽しむおやつに最適。とろけるソースの断面はSNS映えも抜群♡

秋のティータイムに温かい紅茶やコーヒーと合わせれば、まるでカフェ気分を味わえます。おうちで楽しむ“贅沢果汁のりんごスイーツ”として、この季節だけの特別な味わいを堪能できます。

秋限定の贅沢カスタードケーキで至福のひとときを

ロッテの「カスタードケーキ＜贅沢果汁林檎＞」は、従来の2倍（*1）の林檎ソースとふじりんご（*2）の豊かな香りで、秋のティータイムやおうちカフェを特別に彩ります。

6個入り、想定小売価格496円（税込）で全国発売。甘く香る林檎の味わいに、とろけるカスタードクリームが溶け合う瞬間をぜひ楽しんで♡秋だけの贅沢スイーツ体験をお見逃しなく♪