「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）

広島が阪神に完敗。今季の同戦は６勝１９敗で終了となった。“広島キラー”の大竹に５回２失点と試合をつくられ、今季だけで６勝を献上。先発・高は５回３失点で２敗目を喫した。リリーフ陣も失点を重ね、終始主導権を握られた。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−高は５回３失点。

「最初、真っすぐがいつもよりちょっと球威がないのかなと感じたけど。まあまあ、相手も登板重ねるごとにいろいろ研究してくるし、そこをまた乗り越えていってもらいたいと思います」

−打線も３点を追う五回に２得点と追い上げを見せたが。

「そうやね。まあちょっと先制されたんで、（三回に浴びた森下の）２ランホームランのところかな。ちょっと相手（大竹）に余裕を持ってピッチングをされたかなという感じです」

−阪神戦は今季最終戦。６勝１９敗と大きく負け越した。

「そうやね。すべての面において、力の差を感じさせられたシーズンだったかな」

−こういう強いチームを見てどう感じたか。

「そこはね、一朝一夕にはいかないから。やっぱり自分がね、我慢して、やっていくしかないと思います」