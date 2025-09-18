17LIVEは、2025年末での解散が決定しているアイドルグループ・TEAM SHACHI（チーム シャチ）が、9月21日に立川ステージガーデンで開催する関東ラストワンマンライブ『TEAM SHACHI最終SHOW ～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい！』の模様を、無料独占ライブ配信する。

TEAM SHACHIは、スターダストプロモーションに所属する愛知県出身の4人組ガールズグループ。名誉名古屋観光特使を務め、2025年をもって解散することを発表している。

今回の無料ライブ配信は、1月に行われた『決戦の鯱詣（しゃちもうで）2025 ～ポジティブ・エキサイティング・ソウル・ライブ～』の無料独占ライブ配信と、その後のメンバーによる個人リレー配信が好評だったことを受けてのもの。

ライブ終了後にはアーカイブ配信のほか、メンバーとの交流ができる場として個人リレー配信も実施する。さらに、今回のために制作するTEAM SHACHI特別ギフトを配信中に送ることで、本コンサート中に撮影されたチェキが無料でプレゼントするキャンペーンも実施される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）