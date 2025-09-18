¡Ö½êÂ°Àè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×»³²¼ÃÒµ×à¸åÇÚ¡Çsá¤È¤Î¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Îå«¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¤ä¤Þ¤Ô°¦¤¹¤®¤ë¡×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Î¼«»£¤ê3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µNEWS¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬SNS¤Çà¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀµÁõwith¸åÇÚ¡Çs¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»³²¼¤Èµì»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¸åÇÚ¤Ç¡¢¸µSexy Zone¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¥¿¥¥·¡¼¥É¤ÎÀµÁõ¤ÇÃçÎÉ¤¯¼ý¤Þ¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡16Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¥¤¥±¤Æ¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç½ÂÂÚ¡×¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¤ä¤Þ¤Ô°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½êÂ°Àè¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Îå«¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£