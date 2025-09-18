¡Ö²´Ã°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆÚ¤è¡ª¡×¤«¤é21Ç¯¡Ä¤Ü¤¿¤ó½÷Í¥à48ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡×¤ÎÀ¼
½é¤á¤Æ¤Ï32Ç¯Á°¡Ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç²ÏÆâÆà¡¹»Ò(48)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ë¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï32Ç¯Á°¡ª²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤ÏÃ¤·¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¾¾±Ê¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÈþÍÆ»Õ¤Î¾¾±Ê±Ñ¼ù¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾¾±Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤½¤¦¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¤Ü¤¿¤óÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö²´Ã°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÆÚ¤è¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¶¯Îõ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤¤ºîÉÊ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£