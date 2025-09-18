◆陸上 世界選手権（東京・国立競技場）

大会7日目の19日は、女子やり投げ予選にパリ五輪女王で連覇を目指す北口榛花（JAL）が登場する。

昨夏のパリ五輪ではフィールド＆トラックの日本女子選手として初の金メダルを獲得。23年のブダペスト大会、昨夏のパリ五輪との「世界大会3連覇」を照準に定める。一方で今季は右肘に炎症を抱えており7月の日本選手権も欠場を余儀なくされた。8月下旬に実戦復帰を果たした。

北口を筆頭に層の厚い日本勢は最大枠の3選手が挑む。パリ五輪で10位となった上田百寧（ゼンリン）＝福岡県糸島市出身＝はより一層の上位を目指す。8月のアジア投てき選手権では2位に入り、62メートル20で4年ぶりに自己ベストもマークするなど上り調整で3大会連続3度目の祭典を迎える。武本紗栄（オリコ）とともに、複数入賞も現実味を帯びる手厚い陣容だ。

北口と上田は予選A組で19時30分、武本は同B組で21時開始予定。

男子5000メートル予選には福岡大大濠高出身の森凪也（ホンダ）が予選突破に挑戦する。

男子200メートル決勝はこの種目4連覇を目指すノア・ライルズ（米国）が、好調なジャマイカ勢のブライアン・レベルらと頂上決戦を繰り広げる。22時6分開始予定。

陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

◆陸上・世界選手権第7日の実施種目

開始予定 種 目

17:33 女子100障害 七種

18:20 女子走り高跳び 七種

19:30 女子やり投げA組 予選

20:00 男子5000 予選

20:30 女子砲丸投げ 七種

20:43 女子800 準決勝

20:50 男子三段跳び 決勝

21:00 女子やり投げB組 予選

21:15 男子400障害 決勝

21:27 女子400障害 決勝

21:38 女子200 七種

22:06 男子200 決勝

22:22 女子200 決勝

【注】七種は七種競技

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞

銅 勝木 隼人（自衛隊） 男子35キロ競歩

（5）村竹ラシッド（JAL） 男子110障

（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ） 女子1万

（6）中島佑気ジョセフ（富士通） 男子400

（7）小林 香菜（大塚製薬） 女子マラソン

（8） 日 本 （吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子） 混合1600Mリレー

（8）三浦 龍司（SUBARU） 男子3000障

（8）赤松 諒一（西武プリンス） 男子走り高跳び

【注】18日現在