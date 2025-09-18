女子やり投げの北口榛花

　◆陸上　世界選手権（東京・国立競技場）

　大会7日目の19日は、女子やり投げ予選にパリ五輪女王で連覇を目指す北口榛花（JAL）が登場する。

　昨夏のパリ五輪ではフィールド＆トラックの日本女子選手として初の金メダルを獲得。23年のブダペスト大会、昨夏のパリ五輪との「世界大会3連覇」を照準に定める。一方で今季は右肘に炎症を抱えており7月の日本選手権も欠場を余儀なくされた。8月下旬に実戦復帰を果たした。

　北口を筆頭に層の厚い日本勢は最大枠の3選手が挑む。パリ五輪で10位となった上田百寧（ゼンリン）＝福岡県糸島市出身＝はより一層の上位を目指す。8月のアジア投てき選手権では2位に入り、62メートル20で4年ぶりに自己ベストもマークするなど上り調整で3大会連続3度目の祭典を迎える。武本紗栄（オリコ）とともに、複数入賞も現実味を帯びる手厚い陣容だ。

　北口と上田は予選A組で19時30分、武本は同B組で21時開始予定。

　男子5000メートル予選には福岡大大濠高出身の森凪也（ホンダ）が予選突破に挑戦する。

　男子200メートル決勝はこの種目4連覇を目指すノア・ライルズ（米国）が、好調なジャマイカ勢のブライアン・レベルらと頂上決戦を繰り広げる。22時6分開始予定。

　陸上世界選手権は東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目。計49種目が行われる。

◆陸上・世界選手権第7日の実施種目
　開始予定　　　種　　　目　　　　
17:33　女子100障害　　七種
18:20　女子走り高跳び　　七種
19:30　女子やり投げA組　予選
20:00　男子5000　　　予選
20:30　女子砲丸投げ　　　七種
20:43　女子800　　　準決勝
20:50　男子三段跳び　　　決勝
21:00　女子やり投げB組　予選
21:15　男子400障害　　決勝
21:27　女子400障害　　決勝
21:38　女子200　　　　七種
22:06　男子200　　　　決勝
22:22　女子200　　　　決勝
【注】七種は七種競技

◆陸上・世界選手権今大会の日本勢入賞
　銅　勝木　隼人（自衛隊）　　　男子35キロ競歩
（5）村竹ラシッド（JAL）　　　　男子110障
（6）廣中璃梨佳（日本郵政グループ）　　女子1万
（6）中島佑気ジョセフ（富士通）　　　男子400
（7）小林　香菜（大塚製薬）　　　　女子マラソン
（8）　日　本　（吉津拓歩、井戸アビゲイル風果、今泉堅貴、松本奈菜子）　　　混合1600Mリレー
（8）三浦　龍司（SUBARU）　男子3000障
（8）赤松　諒一（西武プリンス）　男子走り高跳び
【注】18日現在