◆陸上 世界選手権（18日、東京・国立競技場）

自分のレースを貫いた。女子5000メートル予選に挑んだ廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝は15分10秒68の2組13位で全体26位。6位入賞した1万メートルに続く2種目入賞はならず「本当に悔しいが今後につなげていきたい」と表情には充実と悔恨が交ざった。

序盤から首位に立ち引っ張った。一時は後続を40メートル以上も引き離したが、残り700メートルで2位集団にのみ込まれて最後は力尽きた。「ラスト1000メートルからの切り替えが、なかなか思うようにいかなかった」と振り返ったが堂々と戦い抜いた。

苦闘の1年を乗り越え復活を遂げた。昨年は仙骨の疲労骨折など、故障が相次ぎ走れない日々もあった。パリ五輪も辞退を余儀なくされた。競技から離れることも頭をよぎったが同時に募る「悔しさを晴らしたい」の思いが勝り再起を誓った。

今季も満足できる試合は少なかったが「悔しさを味わえていることが収穫」。走れる喜びを思い出す時間となった。開幕前にはスイスなど高地合宿を4度重ね「酸素がある状態でどのくらい走れるのか、わくわく感がある」とも話していた。

全力を尽くせた広中の世界選手権は終わった。「多くの方の支えで2種目戦えたことに自信を持ちたい」。4年前の東京五輪でまばゆく輝いたランナーは、同じ国立競技場での祭典で、辛苦を乗り越え一層光り輝く姿を示した。（山田孝人）