À¾Éð¡¢ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡×¤Î¶â¸À¤Ç¼ã¼ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Ï¢ÇÔ¤ò4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ìÂÇ¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡£2»àÆóÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤ë»þ¤Ë´ÆÆÄ¤¬¥Ü¥½¤Ã¤È¡ØÁ÷¤Ã¤Æ¶ä¡ÊÃºÃ«¤Ç¾¡Éé¡Ë¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Û¤ó¤È¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØÀäÂÐ·è¤á¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹´äºê¤ÎÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¸Á°¤Ø±¿¤Ó¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤¬3¼ººö¤È¼éÈ÷¤¬°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¡£ÃºÃ«¤Ï¾ï¡¹¡¢¼«¿È¤¬3Ç¯ÌÜ¤ËÅö»þ¤ÎÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¡×¤Î¶â¸À¤ò¼ã¼ê¤Ë¤âÏÃ¤·¡¢¡Ö°¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼è¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐ¤ËÍè¤ë¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂç»ö¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨20Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤ò¼þ¤ê¤¬¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ìîµå¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Ã¯¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëÃË¤Îº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢Âç¤¤Ê¼ì·®ÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£