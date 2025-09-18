【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】 大谷、豪快弾後に一瞬見せた“表情”

9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた豪快弾後の表情が話題となっている。

8回裏、この回先頭で打席に入った1番大谷は、フィリーズ先発のヘスス・ルサルドに対し、積極的に打ちにいきながらもじっくりとボールを見極めてカウント2-2とすると、勝負の6球目、外寄りに甘く入った143km/hのスライダーをしっかりと引き付けてフルスイング。すると打球は重い破裂音にも似た打球音とともに、瞬く間にセンター方向に向って高々と舞い上がる特大の飛球となったが、ボールを捉えた瞬間、その手応えを感じたのか、マウンド上のルサルドに視線を送った上でうっすらと笑みを浮かべるような表情で走り始めることに。そしてほどなく打球がセンター右へと着弾すると、大谷はしてやったりといった表情でダイヤモンド一周をスタートさせることとなった。

こうした大谷の豪快弾と、その後のリアクションに、ABEMAの中継で解説を担当していた斎藤隆氏は「見て。顔ちょっと笑ってるから（笑）」と、“秒で確信”の一発であったがゆえなのか、大谷が打った瞬間に微笑を浮かべていたと指摘する形でコメント。また、ファンからは「笑ってるやんw」「してやったりって感じ？」「狙い打ちかな」「ピッチャーチラ見した？」「舐めるなって感じかな」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、昨季の終盤からポストシーズンにかけてしばしば披露していた確信直後のワイルド系リアクションが印象的。それとはまたひと味違った今回の“確信の笑み”改めてその状態の良さを示すものであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）