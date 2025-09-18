¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×Âè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡¢¥æ¥á¥¤¬ÂçÉý¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥× ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬·èÄê¡Ú1°Ì¡Á24°Ì°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/18¡Û9·î18Æü¡¢Mnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè10ÏÃ¤¬ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢16¿Í¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÈÆ±»þ¤ËÃ¦Íî¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ25Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÌÜ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅêÉ¼¤Ï9·î4Æü¤«¤é9·î12Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖMnet Plus¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÄ°¼Ô¡Ê¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ËÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â»Ü¡£1Æü1²ó¡¢3¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£ÅêÉ¼³ä¹ç¤Ï´Ú¹ñ¤¬50¡ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¹ñ¤¬50¡ó¤ÎÈæÎ¨¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢½¸·×¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤ÎÉ¼¿ô¤ÏÅÀ¿ô¤È¤·¤Æ´¹»»¤µ¤ìÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£Á´À¤³¦213¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ª¤è¤½3250Ëü432É¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¤¿¡£
9·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ð¥È¥ë¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖMAIN DISH¡×¡ÖLucky MACHO¡×¡ÖChains¡×¡ÖSugar HIGH¡×4¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¸½¾ìÅêÉ¼¤Ç¡ÖChains¡×¥Á¡¼¥à¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Á´°÷¤¬15ËüÅÀ¤Î¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¸Ä¿ÍÅÀ¿ô1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÏÄÉ²Ã¤Ç15ËüÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î½ç°ÌÈ¯É½¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò°ìÉôÀ¸Ãæ·Ñ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³Ú¶Ê¡ÖBrat Attitude¡×¡ÖNever Been 2 Heaven¡×¤¬°ìÉô²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¥Ò¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¤¬15°Ì¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î½ç°ÌÈ¯É½¤Ï¡¢15°Ì¤«¤é½ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ë16°Ì¤ÎÎý½¬À¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ëÊý¼°¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢8°Ì¸õÊä¤ÎÈ¯É½¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤È¡¢9·î9Æü¤Ë¤Ï17°Ì¤ÎÃ¦Íî¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¥á¥¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢·ë²Ì¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤È»×¤¤ºÇ¤âÀÚ¼Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤éº£¤ÎËÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖPRODUCE101 JAPAN THE GIRLS¡ÊÆü¥×½÷»Ò¡Ë¡×¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æ¥á¥¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¹â¤¤½ç°Ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼Â¤Ï¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¿®Íê¤ò¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
WEi¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¤Ï2¥é¥ó¥¯½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢TOP8¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤À¤±¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×BOY STORY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤TOP8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·6°Ì¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª¸ß¤¤Â¦¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ö¥ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖChains¡×¥Á¡¼¥à¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â14¥é¥ó¥¯¾å¤Î5°Ì¤ËÌö¿Ê¡£½é¤ÎTOP8Æþ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤É´èÄ¥¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ËÍ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤Ç´°àú¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¡ÖPlanet K ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÏÃ¤·¡¢¡ÖÎý½¬À¸»þÂå¤«¤éº£¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÌ´¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤½ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¸õÊä¤Î3¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡¢¥¤¡¦¥ê¥ª¡£3¿Í¤Ï¡¢TOP8¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ë1°Ì¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤ÎÎý½¬À¸¥°¥ë¡¼¥×¡¦Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡£Âè1²ó¤«¤é1°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÁËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ËÂô»³¤Î°¦¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¸¬µõ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¡Á¡×¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2¡¦3°Ì¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÈ¯É½ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£½ç°Ì¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢½ç°Ì¤òÀè¤Ë¸«¤Æ¼«¿È¤ÎÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¦Êý¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ØHOLA SOLAR¡Ù¤Î¡ÖPlanet C ver.¡×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMAKEMATE1¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¤¬2°Ì¤Ë¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯Trainee A¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¤¬3°Ì¤Ë¡£¡ÖÀµÄ¾¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¼«¿È¤òµ¿¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡¢½ç°Ì¤ò¼õ¤±¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂô»³¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËè²ó´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢16°Ì¸õÊä¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥µ¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤Î3¿Í¡£·ë²Ì¡¢¥Ï¥Ì¥à¤¬18°Ì¡¢¥Þ¥µ¥È¤¬17°Ì¤È·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Þ¥µ¥È¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¤¦¤ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙµ±¤±¤ëÀ¿¼Â¤Ê¥Þ¥µ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1°Ì¡§¥¤¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥ó¡ÊK¡Ë828,7830ÅÀ
2°Ì¡§¥¸¥ç¥¦¥¢¥ó¥·¥ó¡ÊC¡Ë573,6338ÅÀ
3°Ì¡§¥¤¡¦¥ê¥ª¡ÊK¡Ë407,0925ÅÀ
4°Ì¡§¥¥à¡¦¥´¥ó¥¦¡ÊK¡Ë309,6619ÅÀ
5°Ì¡§¥¸¥ã¥ó¥¸¥¢¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë298,6735ÅÀ
6°Ì¡§¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡ÊC¡Ë295,7303ÅÀ
7°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡ÊK¡Ë282,9642ÅÀ
8°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥µ¥ó¥Ò¥ç¥ó¡ÊK¡Ë280,5144ÅÀ
9°Ì¡§¥æ¥á¥¡ÊK¡Ë
10°Ì¡§¥Á¥§¡¦¥ê¥Ö¡ÊK¡Ë
11°Ì¡§¥æ¡¦¥«¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
12°Ì¡§¥Á¥§¥ó¡¦¥«¥¤¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
13°Ì¡§¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥ß¥ó¡ÊK¡Ë
14°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡ÊK¡Ë
15°Ì¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¤¥¸¥ç¥ó¡ÊK¡Ë
16°Ì¡§¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¡ÊK¡Ë
--------------¤³¤³¤Þ¤Ç»ÄÎ±¡¢°Ê²¼Ã¦Íî--------------
17°Ì¡§¥Þ¥µ¥È¡ÊK¡Ë
18°Ì¡§¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡ÊK¡Ë
19°Ì¡§¥ê¡¼¡¦¥Ä¡¼¥Ï¥ª¡ÊC¡Ë
20°Ì¡§¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡ÊC¡Ë
21°Ì¡§¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥¤¥ë¡ÊK¡Ë
22°Ì¡§¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡ÊK¡Ë
23°Ì¡§¥¹¥£¡¦¥Á¥ó¥¦¥£¡ÊK¡Ë
24°Ì¡§¥Õ¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¦¥§¥ó¡ÊC¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
