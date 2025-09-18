ベトナム帰還兵の悪夢を描く90年代の傑作『ジェイコブス・ラダー』(90)が4Kレストアされ、10月17日(金)より劇場公開されることが決定した。

ティム・ロビンス演じるベトナム帰還兵のジェイコブは、今はニューヨークの郵便局に勤め、同僚の恋人ジェジーと暮らしている。しかし最近になって、敵の襲撃を受けた戦争時の凄惨な体験が悪夢となって蘇り、奇妙な出来事が次々と起こるようになる。戦友もまた同じような悪夢や幻覚に悩まされていることを知り、原因を探るジェイコブだったが……。

監督は『ナインハーフ』『危険な情事』のエイドリアン・ライン。ジェイコブの幼い息子役を、『ホーム・アローン』でブレイクする前のマコーレー・カルキンが演じている。

『ジェイコブス・ラダー 4Kレストア』

2025年10月17日(金)シネマート新宿 他 全国ロードショー

監督:エイドリアン・ライン

出演:ティム・ロビンス、エリザベス・ペーニャ、ダニー・アイエロ、マット・クレイヴン、マコーレー・カルキン

© 1990 STUDIOCANAL