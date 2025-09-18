ÂçÁêËÐ¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¸«¤¿¡× Î©¤Á¹ç¤¤¤Î½Ö´Ö¡¢¹Ô»Ê¤È¿³È½¤Î´Ö¤«¤é¡È¥¥é¥ê¡É¤È¸÷¤ë±Ô¤¤´ã¸÷ µ®½Å¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¶ÃÃ²
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ18Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡É¤Î»Ñ
¡¡Ç®Àï¤¬Â³¤¯ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¤Î¸ÞÆüÌÜ¡¢·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÇÅÚÉ¶¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Îµ®½Å¤Ê»Ñ¤òÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£¹Ô»Ê¤È¿³È½¤òÌ³¤á¤ë¿ÆÊý¤Î´Ö¤«¤é¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¤½¤Î´ã¸÷¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¸«¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÞÆüÌÜ¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¡£»ÍÆüÌÜ¤ËÂÐÀï¤·¤¿Á°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦ÇìºùË²¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¡¢¶âÀ±¤ÎÇÛµë¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ÈÁ°Æ¬ÆóËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¡¢²¦Ë²¤Î¸·¤·¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤ËÂÑ¤¨¡¢±¦¤ò¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Æ¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢±¦ÏÓ¤ò²¦Ë²¤Î¼ó¤Ë²ó¤¹¤È¡¢¹ë²÷¤ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿²¦Ë²¤ÏÁ°¤Î¤á¤ê¤ËÅÚÉ¶¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢´ÛÆâ¤Ë´¿À¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿²¦Ë²¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼èÁÈ¤Î¥ê¥×¥ì¡¼±ÇÁü¤Ç¤Î¤³¤È¡£·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ò¤µ¤Ð¤¯Î©¹Ô»Ê¤ÎÌÚÂ¼¾±Ç·½õ¤È¸þÀµÌÌ¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦Ä«ÀÖÎ¶¤Î¹âº½¿ÆÊý¤Î´Ö¤«¤é¡È¥¥é¥ê¡É¤È¸÷¤ë±Ô¤¤´ã¸÷¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¸þÀµÌÌ¤Îº½¤«¤Ö¤êÀÊ¤ÇºÇÁ°Îó¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÅÄÃÎ±Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¡£¤½¤Î±¦ÎÙ¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëºî²È¤Ç¡È¥Ï¥³¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë´ä²¼¾°»Ë¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤â°ì½ï¤À¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ÎÆó¿Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤ËÁêËÐ´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¸Þ·î¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ¤Ç¤â¡È¤Û¤ÜÆ±¤¸¡É¾ì½ê¤ÇÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¶öÁ³Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿µ®½Å¤Ê¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ï¸«¤¿¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë