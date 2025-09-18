「阪神７−２広島」（１８日、マツダスタジアム）

阪神が対広島６連勝でカード最終戦を終えた。阪神の、１９勝６敗という圧倒的な差になった。試合内容も、１５安打を集める攻撃による快勝。デイリースポーツ評論家・藤田平氏は、ここへ来ての攻撃力に２つの側面を感じ取る。

◇ ◇

まずは三回、森下の素晴らしい２ランから、試合が動き始めた。１打席目、ボール球を振らされるなどして、初対戦の高に三振を喫していたが、その打席の中ですでに次への対応を始めていたのだろう。

微調整を加えた上で、狙い球を絞っての完璧なホームランだった。こうした柔軟な対応力が森下の魅力であり、佐藤輝に次ぐ本塁打数も納得だ。

大山もいいところでホームランを放った。中心選手がこうして力を示せば、勝利には近づくがこの試合の収穫はそれだけではない。

中川が、食らいつくような姿勢で２安打。ヘルナンデスも来日初本塁打を含む２安打。今季、出番の減った木浪も２安打と結果を残した。

さらには高寺、熊谷あたりもヒットを放ってアピールした。

主力ではないところの、バッティングの活性化は競争の激しさを物語る。今後、現役ドラフトも控えるし、今、結果を出しておかなくては来季が約束されない。

主力が安定した力を発揮すると同時に、チャンスをものにしないと苦しくなる選手たちが、こうして必死の姿を見せる。藤川監督の、優勝してなお、手綱を緩めない姿勢が、この試合の活発な攻撃に結びついたのだろう。