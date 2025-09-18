「陸上・世界選手権・男子４００メートル決勝」（１８日、国立競技場）

日本勢３４年ぶりのファイナリストとなった日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝は６位。同種目史上初のメダル獲得はならなかったが、９１年高野進の７位を上回る日本人最高順位を記録した。

雨が降る中、大外９レーンからスタート。準決勝同様、序盤から力をためながら食らいついていくと、直線で力強く追い込み。ゴール直前でパターソン（米国）を交わし、６位に食い込んだ。

レース後、中島は日本勢最高順位に「感慨深い。高野先生は英雄ですし、日本の４００メートルを切り拓いてきた偉大な先人。いつか絶対に僕が超えないといけないと思ってきて、３４年ぶりに。絶好の機会をものにできたのは嬉しい」と、喜びを噛みしめた。

決勝進出後、高野氏は自身のＸで「ジョセフありがとう！決勝応援してます」とつづった。中島は「ありがとうっていってくれて。高野先生の記録に並ぶことができた。４００を活気ある種目にするために踏み出せたなと。勝手にありがとうという言葉をそう捉えた。うれしかった」と、語った。

◇中島佑気ジョセフ（なかじま・ゆうき・じょせふ）２００２年３月３０日生まれ、東京都出身。城西大付城西高から東洋大を経て富士通所属。２４年パリ五輪代表。２２年オレゴン、２３年ブダペスト世界選手権代表。今大会予選で日本記録の４４秒４４を出した。