¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡Û±Ý¹¬»Ê¡¡µ×¡¹¤ÎÃÏ¸µ£Ö¤Ë¸þ¤±¤ÆÍê¤ì¤ë¸åÇÚ¡¦²¼ÛêÍºÂÀÏº¤«¤é¾ðÊó¼ý½¸
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡Ö¥µ¥ó¥±¥¤¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤¬£±£¹Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡±Ý¹¬»Ê¡Ê£´£³¡áÄ¹ºê¡Ë¤¬Á°¸¡¡Ê£±£¸Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ç°ú¤¤¤¿£±£·¹æµ¡¤Ï£²Ï¢Î¨£³£²¡ó¤ÎÃæ·ø¥¯¥é¥¹¡£¡ÖÁ°²óÍè¤¿»þ¤è¤êµ¯¤³¤·¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê°¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤±¤É¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ú¥é¤ò¤ä¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â½¤Àµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍè¤ëÁ°¤Ë²¼ÛêÍºÂÀÏº¤Ë¡Ø¤ªËß¤è¤ê¤Ï²ó¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢Íê¤ì¤ë¸åÇÚ¤«¤é¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£·¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢£²£°£±£¹Ç¯£µ·î¤Î°ìÈÌÀï°ÊÍè£Ö¤Ï±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶á¶·¤Ï£²Ï¢Â³Í¥½ÐÃæ¤È¹¥Ä´¤Ç¡¢£¸·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤Ï½à£Ö¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÆóÊ¸»ú¤Ë¸þ¤±¡¢µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡£