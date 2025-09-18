悔しさが上回った。陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、女子２００メートル準決勝が行われ、日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）は２３秒１５で１組８位。同種目の日本勢で初となる決勝進出はならなかった。

日本勢で１４年ぶりとなるセミファイナルの舞台だったが、本来の力を発揮できなかった。「後半にちょっと垂れてしまった。行かなきゃという思いが強すぎた」。レース直後には顔をしかめ「どんだけ疲れていてもじゃないけど、なんぼ走っても早く走れる選手じゃないとダメ」と厳しい表情で語った。

ただ、同組で走ったシェリカ・ジャクソン（ジャマイカ）からアドバイスをもらった。世界の頂点を知るスプリンターに「どうやったら速くなるの？」と問うと「走りのこととかではないけど、しっかり食べること、お尻が大事とは言っていた。ポイントポイントでしか聞き取れなかったけど『まずは楽しむこと、若いから』と言ってくれた」との答えが返ってきたという。

今後に向けては「やっぱり２２秒台をコンスタントに出していくことが２秒台前半につながっていくと思うので、そこだけにまずは集中してやっていきたい」。女王からの金言を自らの走りに生かしたいところだ。