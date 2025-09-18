女子3000m障害のチェムタイ コーチが証言「彼女は今は大丈夫だ」

心配された東京五輪女王に光が差し込んだ。陸上世界選手権東京大会（国立競技場）の女子3000メートル障害決勝で転倒し、途中棄権した2021年東京五輪金メダリスト、ペルース・チェムタイ（ウガンダ）。地元メディアによると病院に緊急搬送されたが、回復に向かっているという。

17日に行われた決勝。バックストレートで悲劇は起きた。先頭集団を走っていたチェムタイの左膝が、障害に触れた。バランスを崩して激しく転倒し、ぐったりして動けず。救護スタッフが駆け付け、担がれてコース外に。悪夢の途中棄権となり、担架に乗せられて退場した。

地元メディアによると、チェムタイは病院に緊急搬送され、精密検査を実施。ウガンダ陸連関係者は「現在、治療中で容体の詳細は後日公表する」とした。続報を報じたのはウガンダの日刊紙「Daily Monitor」。チェムタイの容体について「回復」と伝えている。

酸素マスクをつけ、救急車で搬送されたチェムタイ。「理学療法士とコーチのサポートを受け、1時間後にようやく回復した」と報じた。コーチは「彼女は今は大丈夫だ」「彼女は左足首を捻っていた」と険しい表情で語ったというが、大事に至らなかったとみられる。



