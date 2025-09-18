スニーカーよりこっちがいいかも！【ZARA】大人のキレイ見え♡「上品ローファー」

コーデをおしゃれに見せるなら、足元にも気を配りたいところ。スニーカーからローファーにシフトするだけで、いつものコーデがきちんと見えするかも。かっちりしすぎが苦手な人におすすめなのが【ZARA（ザラ）】のローファーです。上品さの中に遊び心が光るデザインで、オンの日もオフの日も頼れる存在になりそう。

チラリと見えるペニーディテールがおしゃれ

【ZARA】「ペニーローファースエードシューズ」\8,990（税込）

チラリと見えるペニーディテールが、上品に映える大人顔ローファー。アッパーに羊革を100%使用した、スタイリッシュながら柔らかな表情を見せてくれる一足です。ブラックで落ち着いた印象なので、スラックスやスーツに合わせればオフィスにも対応。あえてジーンズと合わせてラフに仕上げても、どこかこなれた大人の足元が完成します。

トレンド感を高めてくれそうなタッセル付きデザイン

【ZARA】「タッセル付きレザーローファー」\10,990（税込）

大きなタッセルとカットアウトのディテールが、足元に華やぎを添えてくれる一足。ほんのりツヤを感じるレザー素材に履き込みの深いデザインが、洗練されたムードを演出します。今年のトレンドカラーでもあるブラウンのローファーは黒より柔らかな印象で、さっと履くだけで抜け感も生んでくれそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M