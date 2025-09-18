ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡µÕÅ¾µö¤·¤¿8²ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¡×2°Ì°ÊÆâ³ÎÄê¤Ë¤Ï¡Ä
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Ï18Æü¡¢²ù¤·¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿»î¹ç¸å¤Ë¡Ö»Ä¤ê10»î¹ç¡©²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¦10¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£»×¤¤¤Ã¤¤êÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤â¤¦10¾¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó10ÀïÁ´¾¡Äù¤á¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀäÂÐÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÌµ¾ð¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£»Ä¤ê10»î¹ç¤Ç¥²¡¼¥àº¹¤Ï4.5¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Îº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï11¾¡13ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬1°Ì¡¢2°Ì¤Î»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£Éé¤±¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó½Ð¤Þ¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¥°¡¼¥ê¥ó¡Ê¸ÅÎÓ¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó1»à¤«¤éÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿·ª¸¶¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤¿¸ÅÎÓâÏßì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÜ¤ò¸«³«¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ªÈ×¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤â¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¡£¾¡¤Á¤«Éé¤±¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£2°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£¿ô»ú¾å¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö10¾¡¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö2°Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÍ¥¾¡¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»Ä¤ê10»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£